23 tiros disparados contra casa na Rua 27, no Santa Inês

Mais de 20 tiros foram disparados contra uma residência na Rua 27, no Bairro Santa Inês, na noite de domingo. Ele acionou a Polícia Militar às 23h e contou que estava em casa quando ouviu cerca de dez disparos de arma de fogo e uma motocicleta saindo em alta velocidade logo em seguida. Ele estava em casa com o pai, que tem problemas auditivos e não ouviu nada. Segundo o BO, os tiros atingiram as paredes e janelas da cozinha e os PMs (sargento Bernadelli e soldado Cassiano) encontraram no solo 11 projéteis de calibre 380. Cerca de quarenta minutos após os primeiros disparos, os autores retornaram e efetuaram mais 12 tiros, do mesmo calibre, que desta vez atingiram a porta da sala, portão e muro da residência. Eles fugiram numa motocicleta 50 cilindradas, de cor preta.