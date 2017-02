6ª DRP ITUMBIARA RECEBE PRÊMIO DELEGACIA DESTAQUE

Policiais civis lotados no âmbito da 6ª DRP (Delegacia Regional de Polícia) participaram nesta quarta-feira (15/02) da solenidade de entrega do prêmio “Delegacia Destaque” referente ao mês de dezembro. A DRP de Itumbiara foi a vencedora da honraria por ter liderado os números de operações no último mês do ano passado, conforme estatísticas apresentadas pela Gerência de Planejamento Operacional da PCGO.

Esta é a segunda vez que a DRP recebe o prêmio, já que havia vencido também em maio de 2016. “Durante todos os meses do ano passado a 6ª DRP sempre esteve entre as três Regionais mais produtivas do Estado. Esses resultados mostram a dedicação e o empenho dos servidores que fazem parte desta equipe”, ressaltou o delegado Ricardo Torres Chueire, titular da Delegacia Regional homenageada.

A solenidade de hoje foi marcada por um café da manhã que contou com a presença de vários policiais civis locais, além do delegado-geral Álvaro Cássio dos Santos; do Superintendente de Polícia Judiciária, Alécio Moreira Junior; e do gerente de Planejamento Operacional, Gustavo Carlos Ferreira.