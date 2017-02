90% do transporte escolar está irregular em Itumbiara

Nesta quarta-feira, 15/02, acontece uma Audiência Pública para debater a situação do transporte escolar em Itumbiara. O debate acontecerá a partir das 9h na Câmara Municipal, com a participação do Legislativo, Executivo, da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), do Ministério Público, representantes do transporte escolar e da sociedade.

Segundo informação da Prefeitura, 90% dos veículos que fazem o serviço particular hoje estão irregulares, no quesito da idade da frota, que está bem avançada. O Ministério Público deve propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularizar a situação num prazo razoável. O evento é aberto à população em geral.