ADOLESCENTES APREENDIDOS POR TRÁFICO DE DROGAS

Policiais Civis da Delegacia de Morrinhos, coordenados pelo Delegado Fabiano Henrique Jacomelis, na data de hoje, durante procedimentos investigativos, se depararam com os adolescentes infratores M.A.C. (17 anos de idade) e I.D.M.M. (17 anos de idade) em atitude suspeita no Setor Morro da Saudade – 2ª etapa. Diante deste fato, foi procedida a abordagem dos adolescentes, sendo encontrada uma porção de crack em poder de M.A.C. e outras porções em poder de I.D.M.M. , totalizando aproximadamente 300 gramas de tal droga. Diante deste fato, os adolescentes foram encaminhados para está Delegacia de Polícia e autuados pela prática do ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ademais, deve ser ressaltado que, após fracionadas para a comercialização final, a droga renderia cerca de 500 porções. Além disso, foi constatado que o adolescente infrator I.D.M.M. possui registros pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e latrocínio, enquanto a adolescente infratora M.A.C. possui registro pela prática de ato infracional análogo ao crime de desobediência.