AGÊNCIA DOS CORREIOS NA MODESTO CARVALHO SERÁ FECHADA

Itumbiara entrou na lista das cidades que serão afetadas com o fechamento de 250 agências dos Correios em todo o País, sendo oito delas em Goiás, atingindo ainda Goiânia (quatro), Catalão (duas) e Aparecida. A medida foi tomada pela empresa pública para reorganizar e reverter as dificuldades financeiras, após amargar prejuízo de R$ 2 bilhões no ano passado. A unidade que será fechada em Itumbiara é a Santos Dumont, localizada na Av. Modesto de Carvalho, 1363, na Vila Vitória e suas atividades serão absorvidas pelas outras agências existentes na cidade. Os funcionários serão remanejados para outras unidades e os clientes avisados do fechamento através de cartazes com antecedência de 30 dias. A justificativa da empresa é a baixa demanda de atendimentos.