AGENDA N° 5833



FINADOS – O túmulo do ex-prefeito Zé Gomes deve ser o mais visitado nesta quarta-feira de Finados. A sepultura fica no Cemitério da Av. da Saudade. Mais de 30 mil pessoas devem passar pelos dois cemitérios da cidade.

BPMFAZ – Governo de Goiás quer criar o Batalhão Fazendário, com atuação em todo o território goiano, para dar apoio ao Fisco nas ações de fiscalização e na repressão aos crimes de sonegação fiscal e contra a ordem tributária.

86

É a idade do prefeito eleito de Ituiutaba, Fued Dib (PMDB). Ele completa 87 anos no mês que vem e vai administrar a cidade pela terceira vez. As outras foram nos períodos de 1973/1976 e 2005/2008. Foi ainda vereador e conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, já aposentado deste cargo.

82

É a idade de Iris Rezende (PMDB), prefeito eleito em Goiânia. Iris vai administrar a capital pela quarta vez. Ele venceu o candidato de Marconi, Vanderlan Cardoso (PSB) com 100 mil votos de frente.

Cacifado

Está o PTB do deputado federal Jovair Arantes com a eleição de Roberto do Órion em Anápolis, terceira maior cidade do Estado. Jovair vai apresentar o novo prefeito ao presidente Michel Temer (PMDB). O deputado estadual Henrique Arantes (PTB), filho de Jovair, declarou voto em Iris Rezende.

R$ 13 milhões

É o valor da folha de pagamento da Prefeitura de Itumbiara, incluindo o 13º salário (pago no mês de aniversário do servidor). O valor corresponde a 54% da receita da Prefeitura e é um dos maiores problemas para Zé Antônio e Gugu Nader a partir de janeiro.

Esvaziar o copo

Zé Antônio já adiantou que pretende trabalhar com uma estrutura enxuta. Ele entende que se não economizar, não terá recursos para executar projetos importantes como a construção de casas, novo Hospital Municipal e demais ações previstas no Plano de Governo, que foi apresentado em formato de revista, ainda pelo ex-prefeito Zé Gomes da Rocha.

Elias Vaz

Suplente do deputado estadual Major Araújo (PRP) -eleito vice-prefeito da capital-, o vereador Elias Vaz (PSB), reeleito na Câmara de Goiânia, deve optar pelo mandato de vereador, que é de quatro anos, ante dois na Assembleia. Mas ainda não decidiu.

[…]

Chico Balla (PTB) ajuizou ação contra o deputado estadual Álvaro Guimarães (PR) por ofensas e inverdades que ele considera que o republicano fez durante na campanha eleitoral, como por exemplo, ter dito que o prefeito não construiu nenhuma casa.

Na justiça

Chico se defende enumerando as casas entregues nos conjuntos Maria Luiza Machado, Morada dos Sonhos I e II, Juca Arantes II, no Dionária Rocha e no distrito de Meia Ponte. Diz que vai exigir reparação.

UPA

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Bairro Juca Arantes, denominada Dr. Ciro Garcia, vai ser entregue entre novembro e dezembro. A obra está na fase final, garante Chico Balla.

OS’s

Governo de Goiás quer transferir a gestão de 23 institutos tecnológicos (ITEGO’s) e 60 colégios tecnológicos (COTEGO’s) para Organizações Sociais. Foram lançados cinco chamamentos públicos para gerir unidades em 80 municípios goianos.

Meio expediente

Recurso adotado pelos gestores em fim de mandato para economizar recursos, o trabalho em meio expediente e os feriados prolongados podem até trazer economia para os cofres públicos, mas trazem transtornos para o cidadão.

Boquinha

Vereadores que não foram reeleitos em Itumbiara se movimentam em busca de espaço no novo governo que inicia em janeiro. Muitas secretarias já foram “demarcadas” pelos próprios aspirantes. Só falta combinar com o futuru titular do Palácio 12 de Outubro.

Alckmin 2018

Aécio Neves saiu derrotado nas urnas e Geraldo Alckmin fortalecido. O governador paulista pode disputar a Presidência em 2018.