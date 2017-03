ALÉM DA VIDA: obra baseada em Chico Xavier domingo no Teatro Maria Perillo

Um dos grandes sucessos do teatro brasileiro, Além da Vida, de Chico Xavier e Divaldo Franco será apresentado em Itumbiara, dia 19 de março (domingo) às 20 horas no Teatro Maria Pires Perillo, em Itumbiara-GO.

Além da Vida é uma montagem sincera que mobiliza e leva à reflexão: existe algo além do que podemos reconhecer com nossos cinco sentidos?

A peça trata temas como reencarnação, aborto, drogas, suicídio, opção sexual, entre outros. É um fenômeno que transcende ao fato teatral. Não é uma pregação, não tem objetivos doutrinários. Ela apresenta outras dimensões da vida e estimula o exercício do pensar para a prática do livre arbítrio que existe em todos os níveis de consciência humana.

Os médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco sentiram a necessidade de colocar no palco do teatro um espetáculo que falasse de vida após a morte com seriedade e competência.

Antes da estreia, o grupo ficou receoso porque seria a primeira peça que abordaria um tema tão polêmico, mas foi acalmado por Chico Xavier, que dizia saber o que aconteceria: um estrondoso sucesso. Já são 36 anos em cartaz, com mais de 2 milhões de expectadores.

Além da Vida é uma produção da Companhia Luz Cultural de São Paulo. Já a realização está a cargo da agencia de eventos, Lucri Produções de Itumbiara.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nas Oticas Diniz, que fica na rua Paranaíba em frente à praça Mariquinha Garrote, no centro de Itumbiara.

Comprando ingresso antecipado, todos pagam meia: R$ 30,00.

Este espetáculo, que será apresentado pela primeira vez em Itumbiara, tem o apoio cultural de Oticas Diniz, Restaurante Cozinha Caseira, Foco Comunicação Digital, Magna Proteção Automotiva, Panificadora Mais Que Pão, Casa do Trabalho, Alfa Gráfica, Design Led, Unip Polo Itumbiara e do Jornal Folha de Noticias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 64 9 9664 8006.