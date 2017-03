ALESSANDRO OLIVEIRA ASSUME PRESIDÊNCIA DO CONDEMAI

O engenheiro agrônomo Alessandro Oliveira Pereira, ex-Inspetor do CREA em Itumbiara e atual Inspetor Auxiliar, assumiu a presidência do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente de Itumbiara (Condemai). Alessandro era o vice-presidente do conselho e herdou o posto com a renúncia de José Márcio Margonari Borges. O mandato irá até dezembro deste ano, quando haverá nova eleição. José Márcio renunciou ao cargo porque assumiu, em janeiro, a presidência da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMAI) e embora não houvesse conflito entre as funções, decidiu deixar a presidência do conselho, já que também preside a Comissão de Julgamento e Multas da AMMAI e entendeu que a descentralização das funções seria o melhor para o conselho.