Álvaro acompanha prefeitos em audiência com governador

O deputado estadual Álvaro Guimarães (PR) participou de audiências com o governador Marconi Perillo (PSDB) na manhã de quinta-feira no Palácio das Esmeraldas acompanhando prefeitos de sua base eleitoral. Com José de Souza Cunha (PSDB), prefeito de Porteirão, solicitou Cheque Mais Moradia e investimentos na área de saúde. Também participaram da audiência vereadores e a deputada federal Flávia Morais (PDT) “Foi muito importante estarmos aqui hoje com o governador. Estamos satisfeitos e otimistas. O governador demonstra estar preocupado com os municípios”, disse.

Logo depois foi recebido o prefeito de Castelândia, Marcos Antônio Carlos, o Marcos da Farmácia (PSD), acompanhado dos deputados estaduais Álvaro Guimarães e Lissauer Vieira (PSB). Deixou ao governador como principal reivindicação, o pedido para a pavimentação de 15 quilômetros da ligação entre a cidade e Quirinópolis. Solicitou ainda asfalto urbano, investimento na área de Saúde, reforma de escola municipal, reforma de hospital e reforma de Ginásio de Esporte.

Álvaro Guimarães representa mais de 40 municípios na Assembleia Legislativa. Nas eleições de 2016, embora tenha disputado a Prefeitura de Itumbiara, conseguiu ampliar sua base, ajudando a eleger prefeitos em várias cidades onde não tinha parceria com o Chefe do Executivo, como exemplo André Chaves (PMDB) em Buriti Alegre, Dra. Natália Carmadelli (PRB) em Cachoeira Dourada e Francisco Castilho (PSB) em Inaciolândia, além de aliados em outras Prefeituras, como Zé Willian (PR) em Panamá, Sinomar Prainha (PMDB) em Aloândia, Marcos da Farmácia (PPS) em Castelândia, José Cunha (PSDB) em Porteirão e outras cidades.