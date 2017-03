AMMAI LANÇA PLANO DE ARBORIZAÇÃO “ITUMBIARA MAIS VERDE”

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, nesta quarta-feira, dia 22 de março, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara (AMMAI) e Prefeitura Municipal vão lançar o Plano Municipal de Arborização Urbana (Itumbiara Mais Verde). O evento acontecerá na Av. Beira Rio, a partir das 8h, em frente ao Arvoredo.

A ação faz parte do Dia Mundial da Água e terá ainda apresentações artísticas, plantio de mudas nativas, limpeza da margem do Rio Paranaíba e soltura de peixes. De acordo com o presidente da AMMAI, José Márcio Margonari Borges, o objetivo é propagar a educação ambiental tendo como foco a não poluição de corpos hídricos, como também, a importância da preservação e manutenção de água verde. José Márcio confirma a presença do prefeito Zé Antônio, do vice-prefeito Gugu Nader, vereadores, secretários, empresários, educadores, estudantes e demais autoridades e conclama a população a partir do ato em defesa da água, da vida e do meio ambiente.