André cria programa Saúde em Casa em Buriti Alegre

O prefeito de Buriti Alegre, André Chaves (PMDB), cumprindo um dos compromisso de campanha, que é de melhorar a saúde pública no município, acaba de implantar o Programa Saúde em Casa. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, para atendimento em casa. As visitas acontecem às quintas-feiras e os pacientes interessados devem entrar em contato para agendar o atendimento pelo telefone (64) 3444-1054. “Nossa preocupação é levar atendimento humanizado aos pacientes e oferecer uma melhor qualidade de vida no conforto do lar”, declarou André Chaves.

Na foto, André Chaves aparece ao lado do ex-vereador Wender Jacaré, de profissionais de saúde e pacientes atendidos com o programa