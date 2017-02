APENAS UM EM CADA DEZ BRASILEIROS APROVA TEMER

Pesquisa encomendada pelo pelo instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e divulgada na manhã desta quarta-feira (15/2) mostra que a avaliação do governo do presidente Michel Temer (PMDB) piorou em fevereiro, na comparação com outubro do ano passado.

De acordo com os dados, somente 10,3% da população considera o governo federal ótimo ou bom. Em outubro de 2016, esse número era de 14,6%. Os que acham o governo ruim ou péssimo passaram a 44,1 por cento, ante 36,7 por cento no levantamento anterior.

Já a avaliação regular foi para 38,9%, subindo 2,8 pontos percentuais na comparação com outubro.A parcela dos que não tinham opinião ou não quiseram responder recuou para 6,7 por cento, ante 12,6 por cento.

Desempenho pessoal

A pesquisa CNT/MDA também analisou a figura do presidente. A desaprovação pessoal de Temer também aumentou, indo de 51,4% para 62,4%. Apenas 24,4% aprovam o presidente, contra 31,7% na última pesquisa. Nesse quesito, 13,2% não souberam opinar, contra 16,9% em outubro. foram ouvidas 2.002 pessoas em 138 municípios do país, entre os dias 8 e 11 de fevereiro.A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.