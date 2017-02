Apóstolo César Augusto e bispa Rúbia ministram culto de celebração em Itumbiara

A Igreja Fonte da Vida Regional Itumbiara terá uma programação especial no próximo sábado, dia 18, com a presença do apóstolo César Augusto e bispa Rúbia de Sousa. Localizada na Av. Santos Dumont, 575, a igreja inicia a programação com Mulheres na Fonte, a partir das 14h, com ministração da bispa Rúbia de Sousa, com o tema Alcançadas pela Graça. Às 20h, tem culto de celebração apostólica com apóstolo César Augusto.

Fundada em 1994 em Goiânia, a Fonte da Vida tem aproximadamente dois milhões de membros, espalhados em mais de 500 cidades brasileiras. A Fonte da Vida abrange outros países, como Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal, Angola, Namíbia, África do Sul e Austrália. Mais informações sobre o evento com o Pastor Willian, pelos telefones (64) 3404-8263/98175-0022 ou 99222-4322.