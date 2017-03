Associação de Construtores é responsável por quase 5 mil empregos em Itumbiara

Construtores de imóveis residenciais em Itumbiara se organizaram numa associação para defender os interesses da categoria. Denominada Associação dos Construtores de Itumbiara, a entidade terá como primeiro presidente o empresário Nolvandi de Paula Júnior (NPJ Imóveis). Segundo ele, são dezenas de empreendores que são responsáveis pela construção e comercialização de imóveis novos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Nolvandi estima que o setor gera cerca de 5 mil empregos na construção civil, entre pedreiros, serventes, pintores, encanadores, eletricistas, engenheiros, arquitetos e outros profissionais, de forma direta, e ainda movimentando a economia da cidade nos ramos das lojas de material de construção civil, de aumento da arrecadação da Prefeitura com expedição de alvarás e taxas diversas, compra e venda de imóveis, que gera ITBI, aumento da demanda de serviços em cartórios e vários outros setores.

Uma das principais lutas da associação é junto à Prefeitura Municipal, pois segundo o empresário uma lei criada no governo passado inviabiliza o trabalho dos pequenos construtores, que são responsáveis por 70% das obras em Itumbiara. Nolvandi conta que o município criou dificuldades para o desdobro de terrenos, o que inviabiliza o negócio. Assim, seria permitida apenas a construção de uma casa por terreno. A restrição do tamanho do imóvel não é feita pela Caixa, mas sim pela Prefeitura. Houve uma reunião há algumas semanas entre os construtores, prefeito Zé Antônio, vice-prefeito Gugu Nader e o secretário de Planejamento José Augusto, para resolver o impasse.

Segundo Nolvandi, sem o desdobro dos terrenos, a construção de moradias para financiamento no Minha Casa Minha Vida para famílias se tornará praticamente inviável, já que o valor do terreno representará mais de 50% do custo total, elevando o valor das construções para um patamar inacessível à grande parcela da população. Os resultados, segundo ele, seriam drásticos para a economia da cidade, com desemprego muito grande, queda acentuada na venda das lojas de materiais de construção e demanda por uma série de serviços.