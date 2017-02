Bairros mais infestados com dengue em Itumbiara: Norma Gibaldi e Celma di Ângelis

Com o objetivo de identificar os criadouros do mosquito Aedes aegypti , o índice de infestação geral do município de Itumbiara e por bairros, e nortear as ações de controle vetorial, foi realizado entre os dias 06 e 10/02 o LIRAa.

O índice de infestação predial geral do município foi de 2,8% e o índice de Breteau de 3,5% (número de focos encontrados dentro do mesmo imóvel), colocando-nos em situação de médio risco para epidemias provocadas por mosquitos do Gênero Aedes. 30 bairros apresentaram índices acima do recomendado (segue em anexo).

Os depósitos (criadouros) predominantes foram: pequenos depósitos móveis (água de animais, pratinhos de plantas, etc), baldes e tambores, e lixo, respectivamente.

Os imóveis com presença de larvas foram: residências, comércios e terrenos baldios (nesta ordem).

Foram identificadas larvas de mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex sp.

Para o Ministério da Saúde, resultados inferiores a 1%: estão em condições satisfatórias, de 1% a 3,9%: estão em situação de alerta e superior a 4%: há risco de surto de dengue ou outras doenças (zika, chikungunya, febre amarela).

Por bairros: