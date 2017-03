Câmara Itinerante começa amanhã na Escola Vinícius Aquino, no Buritis I

A Câmara Municipal de Itumbiara será levada para os bairros de Itumbiara, através do Projeto “Câmara Itinerante”. Junto com os gabinetes dos vereadores, que vão aos bairros ouvir as demandas e fazer um raio x das necessidades dos setores, a Câmara Municipal vai agregar cidadania, levando serviços à população do setor atendido, como: Recreação, Saúde, Beleza, Serviços Cartorários, distribuição de mudas de árvores, orientação jurídica, Cultura e outros.

A primeira edição vai acontecer dia 11 de março, sábado, na Escola Vinícius de Aquino Ramos, localizada no Parque dos Buritis I, no período entre 08 às 17 horas. O Programa Câmara Itinerante vai acontecer todos os meses, sempre no sábado subsequente às sessões ordinárias da Câmara Municipal, em setores diferentes da cidade.

O projeto, que foi idealizado pelo presidente da Câmara Dr. Marcello Gomes (PTB) visa atender os moradores da localidade onde será realizado, sendo exigido a apresentação do comprovante de endereço, para usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pelo projeto.