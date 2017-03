Câmpus abre inscrições para o projeto do Coral Incantus

Tem início na próxima segunda-feira, 13/3, o período de inscrições para o projeto de extensão Coral Incantus, do IFG Câmpus Itumbiara. Podem participar alunos do IFG e membros da sociedade em geral. O público-alvo do projeto são pessoas acima dos 14 anos, com ou sem habilidade para o canto, e que desejam desenvolver atividades de canto coral.

Os interessados podem sem inscrever gratuitamente de três formas. Pessoalmente: entregando a ficha de inscrição impressa e preenchida na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Gepex) do Câmpus Itumbiara. Por e-mail, encaminhado a ficha de inscrição preenchida para o endereço eletrônico gepex.itumbiara@ifg.edu.br .

O prazo de inscrições é de 13 a 17 de março, das 8h às 19h. Aqueles candidatos que tiverem as inscrições homologadas dentro do número de vagas serão entrevistados pela coordenadora do projeto. A data da entrevista está prevista para ser divulgada dia 20 deste mês, na página do Câmpus Itumbiara. Ao todo são ofertadas 30 vagas (06 para a comunidade interna e 24 para a comunidade externa).

As aulas do Coral Incantus serão ministradas pela professora de artes Daniela Oliveira, toda terça-feira, das 18h às 19h30, até o mês de dezembro.