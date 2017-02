Câmpus doa 790 livros para entidade

Foi com muita alegria e satisfação que o IFG Câmpus Itumbiara, doou no dia 26, 790 livros didáticos para a Associação Cultural e Artística de Itumbiara ACAI/Castelo das Artes – entidade sem fins lucrativos que reúne artistas e gestores culturais da região. A entrega foi feita pela presidente da Comissão Gestora da Conservação e Desfazimento de Livros Didáticos, Andrea Gomes Cardoso, e recebida por comitiva de membros do Castelo das Artes, representada pelo escritor Márcio Cabral, e acompanhada também por veículos de comunicação de Itumbiara.

Os exemplares doados são das áreas de geografia, história, biologia, espanhol, filosofia, inglês e sociologia, e foram doados à ACAI porque a Associação já desenvolve um trabalho de arrecadação, empréstimo e doação de livros na cidade. Andrea disse estar muito feliz e satisfeita por conseguir doar essa enorme quantidade de livros e, sobre a importância social e cultural do trabalho desenvolvido pelo Castelo das Artes, afirmou: “Fiquei encantada com tudo que vi e ouvi por lá e muito feliz também por saber que ainda existem muitas pessoas amantes da educação e da cultura”.

Já o escritor Márcio Cabral comentou que embora a Associação já receba doações de livros da comunidade em geral, a “qualidade e volume” das obras doadas pelo IFG é muito importante, pois se torna “mais um atrativo” para aquelas pessoas que procuram o projeto “Leve um Livro” objetivando encontrar obras acadêmicas. No mesmo dia em que entregou os livros na Associação, o Câmpus ainda recebeu a doação de três exemplares da obra “Meu coração ficou na curva do Rio Paranaíba”, de autoria de Lauro Ferrão, que é ligado ao Castelo das Artes e também membro do Conselho de Câmpus (ConCâmpus) do IFG de Itumbiara. Livros estarão disponivéis para empréstimo na Biblioteca

Então, devido ao grande número de exemplares acumulados, foi criada em 2015 a Comissão Gestora da Conservação e Desfazimento de Livros Didáticos “para dar maior visibilidade e transparência” ao processo de doação e organizar criteriosamente o desfazimento das obras, explicou a presidente da comissão, servidora Andrea.

Assim, a fim de evitar que os livros pudessem ser destinados às cooperativas de reciclagem, a Comissão promoveu três etapas de doação para membros da comunidade acadêmica. Em seguida, instituições de ensino e outras entidades sem fins lucrativos também receberam doações de livros.