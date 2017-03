CARNÊ DO IPTU 2017 COM DESCONTO DE 10% JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

A Prefeitura de Itumbiara, por meio da Secretaria de Finanças, informa que já estão disponíveis os acessos ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2017. O contribuinte pode efetuar o pagamento à vista com 10% de desconto até o dia 14/03 ou se preferir o valor pode ser parcelado em até 6 vezes. Veja como ter acesso ao carnê e efetuar o pagamento:

n Através da entrega pelos Correios.

n No Palácio Castelo Branco (Rua Paranaíba, 117 – Centro)

n Ou emitindo a guia de pagamento no Portal da Prefeitura de Itumbiara através do endereço www.itumbiara.go.gov.br/iptu

A campanha do IPTU terá como mote o slogan Você contribui e juntos realizamos e busca sensibilizar o contribuinte para que opte pelo pagamento em parcela única do imposto. Em 2016, o município arrecadou cerca de R$ 10 milhões com IPTU.