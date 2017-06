CHIQUINHO REFORÇA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA EM INACIOLÂNDIA

A Prefeitura de Inaciolândia está reforçando o serviço de limpeza pública na cidade. Em atendimento à determinação do prefeito Francisco Castilho (PSB) de melhorar a prestação dos serviços públicos, entre eles a limpeza da cidade, a Secretaria de Obras contratou mais servidoras para fazer o serviço de varrição das ruas e avenidas da cidade. Com reforço na equipe, o serviço melhorou e a população tem aprovado e reconhecido o esforço do governo municipal em manter a cidade limpa e bem cuidada. A Prefeitura pede ajuda da população, evitando jogar lixo na rua, para que a cidade tenha sempre um aspecto limpo e agradável para todos. O município tem investido também em operação tapa-buracos e recapeamento e com o convênio do Estado, o serviço será ampliado.