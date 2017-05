CHIQUINHO VAI INAUGURAR OBRAS NO ANIVERSÁRIO DE INACIOLÂNDIA

Apesar do curto período na Prefeitura, de 100 dias, o prefeito Francisco Castilho, o Chiquinho (PSB), mostra serviço em Inaciolândia. Na programação do aniversário de 25 anos da cidade, no fim deste mês, a Prefeitura vai entregar diversas obras para a população, como a Praça no Bairro Recanto das Águas, construção de calçadas e uma van para transporte de pacientes. Além disso, a Prefeitura vai oferecer shows artísticos para a população, com Lucas Reis e Thacio (29 de abril) e Nando Moreno (30 de abril), na Praça Central.

Nos primeiros meses, Chiquinho tem dedicado a organizar a Prefeitura e melhoria dos serviços, como saúde, operação tapa-buracos, iluminação pública e outros. O prefeito fez diversas viagens a Goiânia e Brasília e conseguiu emendas de R$ 97 mil com o deputado estadual Paulo César Martins (PMDB) para a van, R$ 60 mil com o deputado estadual Álvaro Guimarães para uma ambulância e mais R$ 1.150.000,00 para equipamentos para o Hospital Municipal e PSFs, Raio X, revelador, gerador de energia e veículo para a Saúde, com a senadora Lúcia Vânia (PSB) e deputado federal Daniel Vilela (PMDB), além do convênio de R$ 1 milhão com o governador Marconi Perillo (PSDB) para recapeamento e asfalto na cidade.