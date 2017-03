Colégios militares conquistam as melhores colocações no ranking do Enem da rede estadual

No ranking de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016, os colégios militares figuram nos cinco primeiros lugares ocupados por escolas da rede estadual de ensino em Goiás. São elas: Colégio Cézar Toledo, em Anápolis, com 545 pontos; Colégio Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia, com 543 pontos; Colégio Carlos Cunha, em Rio Verde, com 539 pontos; Colégio Vasco dos Reis, em Goiânia, com 534 pontos; e Colégio Dionária Rocha, em Itumbiara, com 517 pontos. Essa é a pontuação média geral dos alunos por unidade.

Confira os 20 colégios estaduais de Goiás com melhor pontuação no Enem:

1 – CPMG Cézar Toledo – Anápolis – 545

2 – CPMG Hugo C. Ramos – Goiânia – 543

3 – CPMG Carlos Cunha – Rio Verde – 539

4 – CPMG Vasco dos Reis – Goiânia – 534

5 – CPMG Dionária Rocha – Itumbiara – 517

6 – Poliv. Ant. Paniago – Integral – Mineiros – 511

7 – CE Jardim América – Parcial – Goiânia – 505

8 – CE Jardim Europa – Parcial – Goiânia – 504,6

9 – CE Cora Coralina – Parcial – Goiânia – 504,5

10 – CE Prof. Cesar Augusto – Parcial – Ipameri – 502,6

11 – CE Martins Borges – Parcial – Rio Verde – 502,2

12 – Pré Universitário – Integral – Goiânia – 501

13 – CE Manuel Caiado – Parcial – Goiás – 500,85

14 – Liceu- Integral – Goiânia – 500,83

15 – CE Frei João Batista – Parcial – Anápolis – 500,09

16 – CE Gilberto Arruda – Parcial – Catalão – 498

17 – CE Dom Emanuel – Parcial – Goiandira – 497

18 – CE Abrão André – Parcial – Catalão – 495

19 – CE Jales Machado – Parcial – Goianésia – 494,41

20 – CE Roque Romeu – Parcial – Ouro Verde – 494, 40