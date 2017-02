Comendador Ernando Lopes: medalhas da Câmara, Assembleia e Governo de Goiás

Ao longo de 27 anos do jornal FOLHA DE NOTICIAS, o diretor da publicação, jornalista Ernando Lopes, recebeu diversas homenagens e comendas. Filho de Itumbiara, em 2007 foi agraciado com a Comanda Coronel Sidney Pereira de Almeida, outorgada pela Câmara Municipal de Itumbiara, numa propositura do então vereador Dr. André Marinho. A comenda é a maior honraria concedida pelo município de Itumbiara.

Em 2009 foi condecorado em sessão especial na Assembleia Legislativa com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, maior comenda oferecida pela Casa, em comemoração ao Dia do Jornalista. Sua indicação foi feita pelo deputado estadual Álvaro Guimarães.

Ainda em 2009, na transferência da capital para a cidade de Goiás, Ernando foi agraciado com a Comenda Ordem do Mérito Anhanguera, no Grau Comendador. A homenagem foi entregue pelo então governador Alcides Rodrigues no Palácio Conde dos Arcos, em julho de 2009, na antiga Vila Boa.

Além das três comendas citadas acima, Ernando Lopes coleciona uma série de troféus, diplomas, certificados de consagração pública e prêmios de diversas instituições e institutos de pesquisa, além do Troféu Águas do Paranaíba, do colunista social Luismar Rocha.