CORRIDA DE SANTA RITA DE CÁSSIA ACONTECE DOMINGO

A IV corrida de Santa Rita de Cássia que seria realizada no dia 22 de Maio, foi adiada para o dia 04 de Junho (domingo), a partir das 8h30, na Av. Beira Rio. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio de empresas e veículos de comunicação, entre eles o FOLHA DE NOTICIAS.

De acordo com o secretário Lídio Mendes, as crianças que fizeram inscrições estão asseguradas na prova, e as demais poderão fazer a inscrição na porta da Catedral Santa Rita de Cássia, na Praça da República, nesta sexta-feira, 02, das 8h ás 18h, ou no local da corrida no dia do evento até 08h45.

Será mantido o sorteio de quatro Bicicletas, dois skates, patins, prancha de cabelos, perfume, bolas, camisetas, squeezers, chuteiras, cereais Matinais e outros brindes oferecidos pelos patrocinadores. Está confirmada participação do grupo “Malukinho” e apresentações de motos com o grupo “Hugo Bila Motoshow”.