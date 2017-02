Curso para interessados em adotar crianças é realizado na Comarca de Itumbiara

A equipe interprofissional da comarca de Itumbiara, composta por assistentes sociais e psicólogas, realizou na última quarta-feira (2) o curso de Preparação Psicossocial e Jurídica para Adotantes. A aula foi promovida na sala lúdica, do fórum local, e contou, também, com participação do Juiz da Infância e Juventude, Sílvio Jacinto.

Estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 50, parágrafo 3º, o curso visa elucidar sobre os aspectos jurídicos da adoção legal no Brasil, as implicações sociais e psicológicas do tema. Estiveram presentes ao evento representantes do Conselho Tutelar de Itumbiara e a entidade de acolhimento Lar Sol Nascente. (Texto: Lilian Cury – Centro de Comunicação Social do TJGO)