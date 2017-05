DANIEL BUSCA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS PARA BOM JESUS

A instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de Bom Jesus foi tratada na semana passada numa reunião do prefeito Daniel Vieira Ramos (PTB) com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Júnior. O deputado estadual Álvaro Guimarães (PR) também participou da audiência na sede do Comando dos Bombeiros, na capital. Daniel Vieira ressaltou a necessidade de uma unidade em Bom Jesus, que se aproxima de 30 mil habitantes, com um comércio e indústria em crescimento e manifestou que a Prefeitura será parceira para construir a sede e garantir o pleno funcionamento. O atendimento hoje é feito pelas equipes de Itumbiara ou de Santa Helena, mas o município reforça a necessidade de uma unidade mais próxima, que poderia também atender municípios vizinhos. O coronel Carlos Helbingen mostrou-se receptivo à demanda feita pelo prefeito e pelo deputado e discutiu a viabilidade do projeto, que demandará novas reuniões.