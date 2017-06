DECRETO DE CRIAÇÃO DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO SERÁ ASSINADO POR BISPO

A festa em louvor a Santo Antônio, na Vila Vitória, começa no próximo dia 08 de junho e segue até o dia 18. A festa coincide com a transformação da igreja em paróquia, ganhando autonomia administrativa junto a Diocese de Itumbiara. O tema da festa é Uma igreja em saída: por uma paróquia pastoral e missionária. Além das tradicionais comidas e bebidas típicas de quermesse, a festa de Santo Antônio conta com extensa programação religiosa, com trezena que começa hoje às 19h30, incluindo participação de padres de outras paróquias da Diocese. No sábado, 03 de junho, tem a Cavalgada de divulgação às 9h30. No dia 13 de junho, a trezena será encerrada com a entrega do decreto de criação da paróquia pelo bispo dom Fernando Brochini ao padre José Maria.