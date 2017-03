DEPUTADO LUCAS VERGÍLIO EM EVENTO DO SINCOR EM ITUMBIARA NESTA TERÇA

As mudanças tecnológicas, sociais e políticas têm impactado diversos segmentos. Para as empresas, o desafio de lidar com todas elas é constante e a discussão sobre como se posicionar diante das alterações do mundo atual é salutar. Por isso, o Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros no Estado de Goiás (Sincor-GO) promove a segunda etapa do Café e Seguros em Itumbiara, na Região Sul do Estado, voltado ao debate sobre o futuro do mercado de seguros em Goiás.

Norteado por palestras, integração entre corretores de seguros e representantes de companhias seguradoras com atuação em Goiás e levantamento de aspectos a serem melhorados, o evento este ano tem a programação direcionada ao tema “tecnologia, inovação e empreendedorismo”. Ao final dos diálogos, os participantes da cidade e das outras 26 que compõem a região elaborarão planos de empreendedorismo com conceitos, ideias e constatações assimilados durante o Café e Seguros em Itumbiara.

O evento começa amanhã, dia 21 de março (terça-feira), às 19 horas, na sede da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Affego) de Itumbiara, com palestra de abertura com o deputado federal e vice-presidente do Sincor-GO, Lucas Vergilio, sobre “A indústria de seguros em uma abordagem política”. No dia seguinte, 22 de março (quarta-feira), o evento contará com a participação do diretor Regional da HDI Seguros, Ângelo Vargas, que ministrará uma palestra a respeito da “Inovação, tecnologia e empreendedorismo no mercado de seguros”.

Expressividade em Goiás

A força do mercado de seguros em Goiás apresenta números representativos. Mesmo com as dificuldades enfrentadas no ano passado, um estudo da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) aponta que o Centro-Oeste teve o melhor desempenho no mercado de seguros no País, com crescimento de 21% em comparação ao mesmo período de 2015 e superando a média registrada em todo o País. Já em nível nacional, o mercado brasileiro teve incremento de 2%, com receita de prêmios da ordem de R$ 91,1 bilhões.

De acordo com a Fenacor, Goiás tem cerca de 2,3 mil profissionais, entre pessoas físicas e jurídicas, da área de seguros. O setor registra no estado crescimento e protagonismo com a presença de nomes importantes do mercado em instituições de nível nacional estratégicas para o segmento, a exemplo de Armando Vergilio, que é presidente da Fenacor, e de Joaquim Mendanha, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Roteiro

Depois de passar por Itumbiara, o Café e Seguros será realizado em Rio Verde, nos dias 26 e 27 de abril; Anápolis, nos dias 6 a 7 de junho, e termina em Goiânia, nos dias 23 e 24 de agosto. O evento estreou na semana passada em Catalão, onde ocorreu nos dias 15 e 16 de março.

Serviço:

Café e Seguros em Itumbiara

Data: 21 e 22 de março (terça e quarta-feira)

Horário: a partir das 19h, no dia 21, e a partir das 8h, no dia 22

Local: Sede da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Affego) de Itumbiara

Endereço: Rua General Guimarães Moreira esquina com Ladário Cardoso de Paula, Bairro Afonso Pena