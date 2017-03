DOIS MORADORES DE ITUMBIARA SORTEADOS NA NOTA GOIANA

Alex Fabiano da Silva e Robson Fabiano Gil de Mello, de Itumbiara, faturaram, cada um, R$ 1 mil no sorteio da Nota Fiscal Goiana. O prêmio principal, no valor de R$ 200 mil, saiu para um morador de Goiânia, João Batista Ferro, que concorreu com 14 bilhetes, gerados a partir das notas fiscais que acumulou com CPF. O sorteio mensal foi realizado na manhã de hoje, na Secretaria da Fazenda, na presença dos fiscais do Procon Estadual Magda Lúcia Barbosa e Antônio Alberto de Oliveira.

Além do João Batista, outros 150 ganhadores também foram sorteados hoje na Nota Goiana, sendo 50 para receber prêmios de R$ 1 mil e 100 para ganhar R$ 500 cada um. Ao todo foram beneficiados moradores de 30 municípios. Entre os premiados estão 80 moradores de Goiânia, 17 de Aparecida de Goiânia, oito de Anápolis, seis de Rio Verde; cinco de Jataí; três de Palmeiras de Goiás e Águas Lindas cada uma; dois de Edeia, Inhumas, Itumbiara, Luziânia, Trindade e Valparaíso cada; um em Barro Alto, Catalão, Cristalina, Formosa, Goianésia, Guapó, Iporá, Itauçu, Mineiros, Morrinhos, Piracanjuba, Planaltina, Porangatu, Quirinópolis, Senador Canedo e Uruaçu cada, além de um de Brasília.

Os nomes de todos os ganhadores podem ser conferidos no site da Nota Goiana, onde devem solicitar o pagamento do prêmio. Basta acessar, com login e senha e, no Meu Resgate, preencher o formulário com dados bancários.

Sorteio para entidades

O coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula, que comandou o sorteio, ressalta que, a partir de março uma entidade social também ganhará prêmio de R$ 50 mil. Porém, esse prêmio irá para a instituição escolhida pelo ganhador de R$ 200 mil antes do sorteio. “Por isso, estamos convocando todos os inscritos para acessar o site do programa e escolher a entidade de sua preferência”, ressalta Leonardo. Dos quase 299 mil inscritos, até agora cerca de cinco mil já escolheram sua entidade. Na lista estão 477 instituições previamente cadastradas na Secretaria Cidadã.