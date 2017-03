DR. MARCELLO PREPARA SEGUNDA EDIÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE

Com o sucesso do Câmara Itinerante realizado no dia 11 de março na Escola Municipal Vinícius de Aquino Ramos, no Buritis I, o presidente da Câmara Municipal de Itumbiara, vereador Dr. Marcello Gomes (PTB) já prepara a segunda edição do evento, marcada para o dia 08 de abril, na Escola Municipal Alexandre Arcipretti, no Bairro Nossa Senhora da Saúde. Moradores dos bairros Dona Sinica, Ulysses Guimarães, Santa Maria e São João também serão atendidos.

Mais de mil pessoas foram atendidas em março, com uma série de serviços oferecidos, como atendimento médico, agendamentos, preventivos, testes rápidos, assistência, aferição de pressão arterial, glicemia, distribuição de mudas, corte de cabelo, limpeza de pele e massagem, serviços de cartório de registro civil, assistência jurídica e ainda recreação, orientações de segurança e na área de educação. A Câmara Itinerante é uma das propostas da nova mesa diretora da Câmara Municipal. A idéia é realizar o evento mensalmente, sempre no primeiro sábado após o período de sessões ordinárias na Casa.