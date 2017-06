DULCINÉIA REELEITA PARA O TERCEIRO MANDATO NO SINTEGO

A professora Dulcinéia Pereira Silva foi reeleita para o terceiro mandato consecutivo como presidente da Regional Itumbiara do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). Candidata única, ela recebeu 965 votos, representando 97% dos votos válidos. A nova diretoria conta com 37 nomes de profissionais da educação que vão trabalhar no mandato 2017/2020. Dulcinéia apoiou na disputa a Central Estadual a Chapa 1, encabeçada por Bia Lima, que recebeu 86% dos votos dos trabalhadores da Regional Itumbiara, que engloba ainda Cachoeira Dourada, Bom Jesus e Buriti Alegre. Bia foi reeleita com 70% dos votos.