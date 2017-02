EM 46 DIAS, ZÉ ANTÔNIO PAGOU DUAS FOLHAS PARA SERVIDORES

A Prefeitura de Itumbiara pagou hoje, 15, de forma integral, a folha de janeiro dos servidores efetivos e inativos (aposentados e pensionistas). Uma grande parcela já havia recebido no dia anterior. A redução dos dias em atraso e em breve o pagamento dentro do prazo legal está sendo possível graças as medidas de austeridade e incremento de receita adotadas pela gestão. A previsão é que até sexta-feira, dia 16, sejam pagos os comissionados e contratados. Somente após, será efetuado o pagamento dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários).

Com 46 dias de mandato, o prefeito Zé Antônio (PTB) já pagou duas folhas para os servidores. Em janeiro, pagou a folha de dezembro herdada da gestão passada e desde então, vem somando esforços e fazendo uma verdadeira ginástica financeira para conseguir pagar a folha de janeiro. A estimativa é que o novo governo já tenha pago algo em torno de R$ 25 milhões para os servidores nestes 46 dias.