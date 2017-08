ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DIA 27 DE MAIO NO CLUBE DE FURNAS

Old Car Clube promove, no dia 27 de maio, o III Encontro de Veículos Antigos Edição Itumbiara. O evento acontecerá no Clube de Furnas, com abertura dos portões às 14h. Apaixonados por veículos antigos poderão apreciar os modelos que serão expostos no encontro, que já teve a confirmação de vários clubes de carros antigos de Goiás, Minas Gerais e outros Estados.

O evento contará com grande estrutura, com DJs, show ao vivo, área de alimentação, mercado de pulgas, espaço para crianças e premiações. Maiores informações falar com Gustavo André (64) 99255-8388, Carlos Renato (64) 99966-5051 ou Bruno Corrêa (64) 98134-0000.