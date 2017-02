ENTREVISTA COM PREFEITO ELEITO ZÉ ANTÔNIO

“Vamos executar o plano de governo que o Zé Gomes apresentou na campanha”

O deputado estadual e prefeito eleito de Itumbiara, José Antônio da Silva Netto (PTB), o Zé Antônio, visitou os estúdios da TV Rios em Itumbiara, quando foi recebido pelo diretor Ernando Lopes. Durante cerca de uma hora e meia, o prefeito eleito falou sobre a expectativa e os desafios em assumir a Prefeitura de Itumbiara, sua trajetória política, a tragédia do dia 28 de setembro, que culminou com a morte do ex-prefeito Zé Gomes e do cabo Vanilson Pereira, entre outros assuntos.

Confira agora os principais trechos da entrevista.

FN: Já começou a desenhar a equipe de governo na sua cabeça, definiu ou convidou algum nome?

Zé Antônio: Entendo que a grande virtude de um líder é se cercar de boas pessoas que tenham o mesmo propósito e bom caráter. Essa foi uma grande virtude do Zé Gomes e tem sido do Chico Balla. Não será diferente comigo e com o meu vice-prefeito Gugu Nader, com o qual tenho tido um ótimo relacionamento, muito embora tenhamos sido adversários, mas o Gugu foi um adversário que me estimulou a crescer como homem e como político. E agora ao meu lado tem sido um parceiro leal, amigo de todas as horas. Nós temos falado sobre isso [equipe], é natural que como nós ascendemos à essa condição de maneira trágica e inesperada, não paramos para analisar tudo isso ainda. Mas nós temos um plano de governo a ser seguido e cumprido, que é o plano sonhado pelo Zé Gomes e haveremos de cumprí-lo. Mas temos dedicado agora a analisar os quadros, buscando montar uma boa equipe e será, sem dúvida, uma máquina pública enxuta, mas ao mesmo tempo eficiente, para que as pessoas sejam beneficiadas com o trabalho desenvolvido pela Prefeitura e que cada centavo arrecadado com o imposto seja revertido em benefício para a cidade. Tão logo os nomes sejam definidos, serão anunciados aqui na TV Rios com exclusividade.



FN: As três grandes promessas do ex-prefeito Zé Gomes na campanha foram a construção do Hospital Municipal, de 3 mil casas e o curso de medicina. Será possível executá-las?

Zé Antônio: Estou convicto que haveremos de cumprir os compromissos do Zé Gomes, que foram criados no coração das pessoas. Você destacou três grandes desafios, o novo Hospital de Itumbiara, as casas populares e a efetivação do curso de medicina vão garantir um salto de qualidade de vida da população. Eu haverei de dedicar cada dia para que possa cumprir. Claro que a experiência do nosso prefeito Zé Gomes, o seu modo impetuoso e ousado de trabalhar já nos trazia a garantia de que seria cumprido. Naturalmente o tempo, a minha idade, que muitas pessoas ainda questionam, isso é uma questão que o próprio tempo irá corrigir. Agora, determinação, caráter e dedicação não vai nos faltar tanto a mim quanto ao Gugu, à equipe e colaboradores da Prefeitura para cumprir o plano de governo.

FN: Em relação ao hospital, o Zé Gomes gostava de falar dos detalhes da obra, lembrava desde a lavanderia até a fachada, que segundo ele precisa ser bonita, que inspirasse e desse força e paz espiritual àqueles que adentrassem ao hospital. Mas é uma obra muito cara, estimada em R$ 80 milhões. Como você vai viabilizar este projeto?

Zé Antônio: Neste exato momento, estamos aprovando os orçamentos municipal, estadual e federal e em todos estes entes haveremos de garantir a previsão legal para construir o hospital. Eu vi o Zé Gomes sonhando esse hospital, pesquisando os hospitais de Goiás e do Brasil e em muitos deles encontrava falhas, como o Hugol em Aparecida, onde a lavanderia não comportava a demanda. O projeto do hospital de Itumbiara é parecido com o Hugol, mas o Zé Gomes iria fazer algumas alterações e melhoramentos. A fachada seria fundamental, ele queria uma coisa bonita. A diferença entre obra bonita ou feia, corresponde a 1% do valor da obra, ele dizia. Mas a expectativa que cria no paciente de um lugar bonito, onde é bem tratado, o ânimo da pessoa melhora. Desde o menor detalhe, até o recursos, as emenda do Jovair Arantes, as emendas de bancada, o compromisso do ministro da Saúde Ricardo Barros, que foi colega do Zé Gomes na Câmara dos Deputados, emfim, haveremos de buscar recursos e mais a contrapartida da Prefeitura. Outro desafio será a manutenção dessa estrutura. Até concluir a obra, não abriremos mão de dedicar todas as nossas atenções na saúde pública, com a estrutura existente, com os médicos e colaboradores, pois a população quer uma resposta e ela será dada.

“Meu chefe, deu nós de novo...”

FN: O Zé Gomes já tinha um esboço do projeto, uma perspectiva foi inclusive apresentada no horário eleitoral e na revista de campanha. Ele mantinha conversas com engenheiros e arquitetos para alavancar o projeto.

Zé Antônio: Toda a contratação do projeto, da empresa responsável pela construção, tudo será feito na forma legal. As conversas que temos tido com profissionais de várias áreas é para ter noção de tempo de duração da obra, do valor do investimento, do que haverá de inovação, ouvindo a classe médica e os profissionais de saúde. Temos diálogos e quando iniciar este processo será rápido, célere, mas tudo dentro da legalidade.



FN: Estamos na semana em que se completa um mês da morte do ex-prefeito Zé Gomes [A entrevista foi concedida no dia 26 de outubro]. Como tem sido estas últimas quatro semanas para você, a assimilação de tudo que aconteceu?

Zé Antônio: Eu preciso confidenciar à minha cidade de Itumbiara, que sem dúvida foi a maior perda, a maior dor que passei em minha vida. Até então não tinha perdido um ente tão próximo e tão querido e ao mesmo tempo pude testemunhar uma demonstração de carinho, amor e reconhecimento prestada pelas pessoas nas homenagens de despedidas ao nosso eterno Zé Gomes. A matéria, o corpo do Zé Gomes, se foi, porque não era à prova de balas, mas as suas ideias, seus projetos e sonhos, estes sim são à prova de balas e permanecem conosco. Temos a missão de cumprir com todos eles. Por isso tenho pedido a Deus força, sabedoria, serenidade e discernimento, para conduzir nestes dias. Não posso me furtar à minha responsabilidade, como cidadão, deputado estadual e próximo prefeito de Itumbiara, de cobrar a elucidação deste caso às autoridades competentes, Polícia Civil e Militar e muito próximo do Dr. José Eliton, que sofreu este atentado ao nosso lado, a Polícia Militar que perdeu um grande herói, eu particularmente perdi um grande amigo, um irmão, porque se não fosse o Vanilson ter intervido, outras vidas teriam sido ceifadas. Tenho provocado estas autoridades para elucidar este caso. Muitos profissionais estão empenhados, não no sentido de apresentar uma resposta rápida, mas que seja elucidado com riqueza de detalhes e não seja cometida nenhuma justiça. Queremos uma justiça plena.



FN: Você tem acompanhado as investigações? A Polícia Civil prorrogou o inquérito por pelo menos mais 30 dias.

Zé Antônio: Acompanhei o passo a passo, na pessoa do Dr. Álvaro Cássio (diretor Geral da Polícia Civil) e falei com o José Eliton e o governador Marconi e a justificativa que deram para as minhas cobranças é que o número de profissionais que estão empenhados não é simplesmente para acelerar, mas que seja rico em informações, em embasamento. Foi um caso que teve repercussão mundial. Quando elucidarem, a mídia mundial estará voltada para as respostas. Não pode ter erros e nem falhas. A família, os amigos do Zé Gomes, estamos aguardando de maneira ansiosa, porque sabemos o seu bom caráter, seu bom coração, é assim que ele será lembrado por nós e que a justiça seja feita.



FN: Como tem sido seus últimos atos na Assembleia, já que deve renunciar ao cargo em dezembro para assumir a Prefeitura?

Zé Antônio: Sou feliz de estar entre 41 deputados goianos. Foi uma grande oportunidade de fazer trabalho de fiscalização, de legislar, mas também de apresentar projetos, estão todos no Portal da Transparência da Assembleia, requerimentos e apresentar emendas ao Orçamento do Estado, que tem beneficiado os municípios que representamos, em especial a cidade de Itumbiara. Esse relacionamento vai nos beneficiar na nossa gestão, na gestão política, administrativa e orçamentária. Até o fim deste ano pretende cumprir com altivez meu mandato, que foi confiado por 37.061 pessoas, mas com a responsabilidade de trabalhar pelos 7 milhões de goianos que vivem em Goiás. Permaneço na Assembleia até o fim do ano e a partir de janeiro vou iniciar este novo trajeto.



FN: Em 2008, quando você foi eleito vereador, o mais votado da história de Itumbiara, deu uma entrevista no rádio dizendo seu sonho em ser vereador, deputado, prefeito e até governador de Goiás. Imaginava que estas três primeiras funções assumiria assim tão rápido, num intervalo de oito anos?

Zé Antônio: Quando ingressei na política aos 19 anos, naturalmente uma grande responsabilidade e expectativa veio sobre mim. Naqueles primeiros dias me foi perguntado, onde pretendia chegar e eu quero parafrasear o saudoso Zé Gomes, que me dizia que o céu é o limite. Nós temos que nos permitir sonhar. Como não imaginar que um jogador do Itumbiara quer chegar à seleção brasileira? Por óbvio, quer jogar entre os melhores, representar a nação. Então, aquele menino aos 19 anos, tinha essa expectativa, que cada passo deve ser dado e de maneira consolidada e temos o sonho em nossos corações. Neste momento, a responsabilidade que cai sobre meus ombros, dada por Deus e pelos eleitores de Itumbiara, é de ser o prefeito que a cidade merece, de corresponder com as expectativas. Meu foco está totalmente nisso. Se for da vontade de Deus e das pessoas que outras funções ainda maiores a gente possa ocupar, eu pretendo fazer com a mesma dedicação e a mesma entrega.



FN: Você postou no Facebook um autógrafo do Zé Gomes na revista de campanha onde ele dava como certa a vitória e profetizava voos maiores para você, dizendo que seria deputado estadual por enquanto. O que o Zé Gomes vislumbrava no seu horizonte?

Zé Antônio: Eu me lembro bem daquele dia. Ele recebera as primeiras revistas com o plano de governo e eu tendo no Zé a figura de um grande líder, um grande homem, de um verdadeiro pai pra mim, porque senão como um filho ele esteve me cuidando e preparando nestes últimos anos. De maneira espontânea, eu pedi naquela quarta-feira, 21 de outubro, uma semana antes da tragédia, eu pedi que ele autografasse para que eu guardasse a revista para toda a vida. Naquele momento eu nem me atentei à dedicatória que ele fez, e logo após o acontecido, ainda no período eleitoral eu estive vendo arquivos do nosso relacionamento, da nossa história, me apegando às coisas boas e então me deparei com a revista. Confesso que foi talvez o momento de maior emoção desde a perda do Zé porque ao ler aquela dedicatória tão pequena, mas ao mesmo tempo tão forte, me emocionei bastante. Onde ele escrevia: Deputado estadual por enquanto… risos… deu nós de novo. Eu não consigo descifrar estes mistérios, mas eu sei que o Zé Gomes sempre teve grandes e boas expectativas comigo, sempre tivemos ótimo relacionamento, uma cumplicidade grande. Ele sempre se colocou com humildade, sabedoria, sua reação em algumas situações me intrigava e despertava. Eu aprendi muito com esse convívio, mas em relação à dedicatória, quero dizer pra ele, onde estiver neste momento: Meu chefe, deu nós de novo. Deu nós para alegria e satisfação não pessoal nossa, mas que possamos alegrar a cidade de Itumbiara como foi seu desejo, vamos fazer isso com o amor dedicado que o senhor sempre teve e que não será diferente conosco.

“O 1º compromisso é com a mochila, short, camiseta, tênis e material escolar das crianças”

FN: Em algumas cidades a eleição para presidente da Câmara foi decidida de forma antecipada, como em Goiatuba (Marcinho do Som) e Cachoeira Dourada (Alex Balla). Como você tem visto as articulações entre os vereadores de Itumbiara até o momento?

Zé Antônio: Quero cumprimentar e parabenizar todos aqueles que participaram do processo democrático através das eleições. Tanto nossos aliados, quanto adversários, o processo eleitoral é importante para apresentação dos projetos, planos e ideais para serem escolhidos pela população. Eu quero cumprimentar vereadores eleitos, desejar sucesso nos seus mandatos, e também quem não foi eleito, mas é vitorioso, pela participação e contribuição. Fui vereador de 2008 a 2012, me dediquei bastante, fui participativo e parceiro na última gestão do Zé Gomes e me lembro que como grande líder, ele nunca buscou dos seus vereadores submissão. Ele queria parceria, atuação e participação. É isso que espero da próxima Câmara, que seja propositiva, atuante, dedicada, empenhada, e tenho certeza que nossa cidade estará bem representada. Quanto à mesa diretora, é um momento legítimo, saudável e de articulação entre eles, que escolham a melhor mesa diretiva. É processo construído por eles, de forma autônoma, e se julgarem importante a minha participação, o meu envolvimento, não me furtarei de participar, pois é fundamental para nossa cidade a sintonia e harmonia entre os poderes.

FN: O PTB, por ter a maior bancada com cinco vereadores, tem preferência para ocupar o posto?

Zé Antônio: Sem dúvida isso demonstra a força do nosso partido, que tem o atual prefeito Chico Balla, tem em Itumbiara a maior bancada legislativa de Goiás, com sete vereadores, que tem saudoso Zé Gomes vice-presidente regional, deputado Zé Antônio e Jovair Arantes. Esse projeto foi preparado e hoje tem grande representatividade. Isso Demonstra força e musculatura política, mas não é verdade absoluta, não coloca necessariamente o PTB encabeçando essa chapa, claro que é posição privilegiada do partido, mas acredito que será por força do diálogo, da articulação entre os pares, será pela melhor proposta de gestão da Câmara e parceria com Executivo. Há vários anos, os presidentes da Câmara e vereadores têm sido parceiros com retorno do duodécimo para ser investido pelo Executivo. Tenho certeza que a melhor proposta vai triunfar, independente de sigla. Mas é inquestionável o fortalecimento do PTB nas urnas, mas nosso partido respeita os demais partidos da base aliada ou não.



FN: A oposição elegeu quatro vereadores, 1/3 da Casa. Como será sua conduta com os vereadores Dr. Rogério, Neto Karfan, Ednon Fio e Daniel Borges?

Zé Antônio: Existe um sentimento, um estímulo comum entre nós de trabalhar em favor da cidade. Será com muito respeito que construiremos este relacionamento e entendendo que os citados estão empenhados em colaborar com o desenvolvimento de Itumbiara.



FN: Como pretende dialogar com a oposição, os partidos que foram adversários na campanha, como PR, DEM, PPS, PDT, PSOL e outros, o deputado estadual Álvaro Guimarães, o Cesinha, enfim, as lideranças políticas e partidos que não integraram a coligação Itumbiara Sabe o Que Quer?

Zé Antônio: Foi com esse diálogo propositivo e construtivo que conduzimos toda a campanha liderada pelo Zé Gomes e na reta final não foi diferente. Mantivemos esse perfil e será desta forma que cumpriremos nosso mandato. As eleições encerraram em 02 de outubro e esse sentimento em comum haverá de prevalecer. É com perfil estadista que pretendemos nos relacionar com partidos e lideranças políticas para que a nossa cidade e as pessoas sejam beneficiadas pela intenção e pela dedicação política que nós temos em favor delas. Estaremos aberto ao diálogo e colaboração mútua em favor de Itumbiara.



FN: Já pensou nas suas primeiras ações como prefeito? Além de resgatar estes compromissos feitos pelo Zé Gomes na campanha, qual é o seu pensamento para a cidade?

Zé Antônio: A primeira ação será cumprir com uma promessa feita pelo Zé Gomes nos mandatos anteriores, um compromisso feito por ele com a cidade, que agora é compromisso meu e do Gugu: manter uma estrutura de Prefeitura enxuta e austera, para ter recursos necessários para investir nas obras e objetivos imediatos e preciso destacar, este do Zé Gomes, de viabilizar o tênis, a meia, o short, a camiseta, a mochila de rodinhas e material escolar das 13 mil crianças que hoje estudam na rede municipal de ensino de Itumbiara que vão voltar das férias em fevereiro recebendo esse gesto de carinho e dignidade por parte da Prefeitura para iniciar seu ano letivo.

“Eu espero uma Câmara propositiva, atuante, dedicada e empenhada, que mantenha a parceria com o Executivo com o retorno do duodécimo para ser investido em melhorias para a cidade ”

“Jovair Arantes, José Eliton e Marconi são os grandes parceiros de Itumbiara”



FN: Em relação a Heineken e Suzuki, e outros investimentos privados na geração de empregos, há alguma notícia para a população?

Zé Antônio: Eu identifico como grande trunfo de Itumbiara a diversificação da economia que foi iniciada por Zé Gomes e foi dada continuidade pelo Chico Balla e não será diferente conosco. Itumbiara até então continua forte no agronegócio e diversifica para indústria, comércio e prestação de serviços, com instalação de pequenas, médias e grandes empresas. Você destacou duas, mas temos ainda a Stemac, que transferiu sua matriz do Sul do país para Itumbiara e hoje é uma das maiores geradoras de emprego; a BP que coogera energia açúcar e álcool, não podemos desconsiderar o carinho com Forum Empresarial, fortalecendo o comércio. Suzuki e Heineken são exemplos que a Prefeitura cumpriu os termos do protocolo de intenções na totalidade. A Suzuki por uma questão de mercado mundial, replanejou seus investimentos, embora a Prefeitura e Estado cumpriram o acordado na íntegra. Eu era vereador na época e acompanhei. E agora temos grande expectativa com Heineken, com sua primeira planta no Brasil e mais uma vez a Prefeitura e Estado cumprem o que foi acertado no protocolo de intenções. Nos próximos dias farei uma visita à Heineken em São Paulo com o presidente da empresa no Brasil Didier Debrosse e equipe técnica, para estimular e apoiar a conclusão do cronograma. Veio para Itumbiara ainda a Can-Pack, fabricante de latas, alumínios e embalagens, que está em franca construção, investimento de mais de 300 milhões de euros, ou 1 bilhão de reais. Haveremos continuar trabalhando com setor produtivo para gerar emprego e renda. Nossa relação com Heineken é estreita, converso com o Luiz Câmara que é relação públicas da empresa, que intermedia a empresa, e o cronograma será mantido. Vamos estimular a vinda de outras empresas, pequenas, médias e grandes, tenho um carinho enorme com o presidente da CODEGO Júlio Cezar Vaz de Melo, que é nosso, é de Itumbiara e está exercendo um projeto ousado, o Condomínio Industrial, trazendo mais segurança e dignidade aos empresários, colaboradores e clientes. É um projeto pioneiro, piloto em Itumbiara e alcançará todos os distritos agroindustriais administrados pela CODEGO.

FN: O que você espera do governador Marconi Perillo no seu mandato? Você acha que ele agora terá um compromisso ainda maior com Itumbiara diante de tudo que aconteceu? Como fica Marconi e Itumbiara, Marconi e Zé Antônio?

Zé Antônio: Acima da grande autoridade exercida pelo Marconi e Valéria, está o ser humano. O casal na perda trágica veio demonstrar o seu carinho e apoio à família do Zé Gomes, à cidade de Itumbiara. Foi um gesto que marcou a todos nós, ele estava no exterior, em viagem oficial para o Estados Unidos, cancelou sua agenda e fez de tudo para estar em Itumbiara no sepultamento, mas não foi possível e veio no dia seguinte e na missa de sétimo dia. O compromisso do Marconi, da Valéria e do vice-governador José Eliton, embora sempre tenha sido intermediado pelo nosso grande líder Zé Gomes, mas sempre foi com a cidade e as pessoas de Itumbiara. Atualmente como deputado e logo como prefeito, me encarregarei de manter esse elo forte. É uma aliança polida, para cumprir os compromissos que temos. Na primeira visita, na Catedral, ele abriu a revista com o plano de governo e comprometeu-se a construir o hospital. Neste gesto e outros que ele tem dado, tenho a convicção de que haveremos de manter essa corrente de apoio em favor das pessoas, em favor de Itumbiara.

FN: E do deputado Jovair Arantes, o que você espera?

Zé Antônio: Nós iniciamos esse diálogo, porque aqui me sinto à vontade, destacando a virtude de se cercar de boas pessoas. E quando eu destacava essa virtude, muito embora eu não tenha citado, eu destacava esse relacionamento que foi diferencial, um divisor de águas, que foram as entidades filantrópicas, entidades classistas, patronais, com poderes constituídos, instituições, que trouxe à nossa cidade muitos frutos. Essa semente plantada pelo Zé Gomes, deu muitos frutos, com ele, Chico Balla manteve relacionamento, e conosco não será diferente, sempre ouvindo a todos, de participarem enquanto terceiro setor na elaboração de projetos e planejamentos. Eu Gugu, Câmara, manteremos essa boa relação. Fortaceler a aliança. Quanto ao Jovair, é grande amigo de Itumbiara. É uma referência de lealdade, competência e trabalho. Sempre foi e continuará sendo benfeitor da nossa cidade. Como líder da bancada goiana, líder do PTB na Câmara dos Deputados, será fundamental na garantia de recursos e investimentos para Itumbiara. Tenho ótima relação com ele e na condição de prefeito estarei mais próximo dele e de toda a bancada de deputados e senadores, para que através desse relacionamento possamos recursos dos Ministérios da Saúde, da Educação, Turismo, Cidades, do Trabalho com o ministro Ronaldo Noguieira, inclusive o companheiro na Organização Internacional do Trabalho em Genebra e Suíça, buscaremos através do Jovair, com seu trânsito livre com o presidente Michel Temer, com os Ministérios, efetivar estes benefícios. O Zé Gomes usava uma expressão que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Nesta condição de gestor, vamos priorizar recursos.

“O Gugu tem um perfil dinâmico, criativo e vai agregar muito ao nosso governo”



FN: Muitos ainda questionam a sua idade e inexperiência em cargos executivos. Como pretende responder?

Zé Antônio: Parafraseando Saulo Ramos, grande jurista e político brasileiro, que foi ministro da Justiça no governo Sarney e quando da indicação do ministro do STF Celso de Mello, em 89, ainda no governo Sarney, questionavam naquele momento a juventude do Celso de Mello, Saulo Ramos dizia que muito embora jovem, é qualificado e competente, é digamos um grande perfil. Agora essa questão da idade somente o tempo poderá corrigir. A experiência vai se dar com o tempo, mas o caráter, determinação, dedicação, se cercar de boas pessoas, de uma equipe qualificada, isso haveremos de fazer. Na minha vida muitas questões foram precoces não apenas vida pública. Iniciei a primeira faculdade como engenheiro agrônomo aos 16 anos de idade, fui o mais votado da história aos 19, me formei em gestão pública e fui vice-prefeito aos 23, eleito deputado estadual aos 25 anos e agora eleito prefeito de Itumbiara aos 27 anos. Quero dizer minha Itumbiara, embora não tenha me preparado para ser candidato, porque tudo que Itumbiara queria era ver nosso eterno Zé Gomes novamente na prefeitura. Era o que eu queria, é o que eu sonhei junto com ele. Mas estou preparado para ser o prefeito de Itumbiara e ao lado do Gugu, que tem sido amigo leal, articulado, ao lado das entidades, das boas pessoas, das eficientes, vamos realizar um ótimo governo. Porque Itumbiara merece. Tenha tranquilidade, estou muito feliz com essa oportunidade, porque é a oportunidade de honrar a memória do Zé Gomes, de honrar a confiança tida por 67,27% dos votos de Itumbiara, mas com objetivo de fazer cumprir o plano de governo para todas as pessoas que vivem em Itumbiara. E nós estamos felizes e preparados para este objetivo.

FN: Você ocupou cargos no Legislativo e foi vice-prefeito, mas sabe que agora na Prefeitura a pressão é maior, as cobranças serão maiores. Como pretende lidar com isso?

Zé Antônio: Com tranquilidade. Muita tranquilidade. Faz parte do processo, mas eu tenho observado, nas minhas conversas, da compreensão do momento que Itumbiara, o Estado e o Brasil estão passando. Nenhum desejo, estimulo pessoal, individual pode se sobrepor ao desejo do bem comum da população. É um grande bônus o fato de estar como prefeito eleito de Itumbiara. Terei o bônus de fazer benfeitoras que vão alcançar a vida das pessoas. Existe ônus neste ofício, mas estou disposto a receber também o ônus, as pressões, as dificuldades. Meu objetivo é, ao final desta caminhada, deste mandato, ter a satisfação de falar e ouvir das pessoas que nós desenvolvemos um bom governo em Itumbiara.

FN: Como será o relacionamento com o vice-prefeito Gugu Nader?

Zé Antônio: O relacionamento é excelente, já se dá há mais tempo. Fui vereador ao lado do Gugu, fui seu correligionário, estávamos na mesma bancada partidária. Já destaquei que em alguns momentos fomos adversários políticos, mas jamais inimigos. Sempre mantivemos relacionamento de respeito e cordialidade. Quero confidenciar que em todos os momentos de articulação do Zé Gomes para que se desse a retomada da união com o Gugu, que surgiu na política no nosso grupo em 2004, em todos os momentos em que eu fui consultado ou pude manifestar minha opinião, e o Gugu é testemunha disso, eu sempre fui a favor da aliança Zé Gomes e Gugu. Eu reconheço no Gugu um perfil dinâmico, atuante, criativo e naturalmente ao lado do Zé ele agregaria muito e não será diferente ao meu lado. Já tem agregado muito, me dado segurança, tranquilidade, vivendo expectativas junto conosco, tem participado deste processo conosco e estaremos juntos na gestão em busca do bem comum.

FN: Você se casa no dia 26 de novembro e logo depois assumirá a Prefeitura. Duas mudanças grandes na sua vida.

Zé Antônio: Primeiro quero destacar que a Fernanda é o amor da minha vida, é uma grande companheira, sempre reconheci nela um porto seguro. Ela é uma pessoa que com a sua sabedoria, ela me influencia a ser cada vez mais melhor, estar sereno. Ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. A Fernanda é essa parceira, que já caminha comigo há algum tempo, sempre ao meu lado. Já estava definida a data do casamento e quando da tragédia do Zé Gomes e do Vanilson, naquele turbilhão de sentimentos de acontecimentos, cheguei a repensar sobre essa data, enfim, mas depois a poeira foi baixando. Sou homem de compromisso e tenho compromisso com a Fernanda, é a mulher que eu quero que esteja ao meu lado por toda a vida e muito embora eu esteja decidido a não fazer a festa, porque não é momento festivo, mas a cerimônia de consolidação da nossa união vai acontecer. Será um momento especialíssimo na minha vida e vai me deixar ainda mais seguro para o objetivo que temos para os próximos anos.

FN: Suas considerações finais.

Zé Antônio: Uma palavra que sintetiza bem esse momento é gratidão. Sou muito grato pela oportunidade da TV Rios e seus colaboradores, sou muito grato a Deus por todo o carinho que tem tido com minha vida, pela oportunidade quer tive de conviver de uma maneira tão próxima do nosso saudoso Zé Gomes, o qual sempre foi e continuará sendo uma fonte inesgotável de boas referências pra mim, gratidão ao prefeito Chico Balla, ao meu vice Gugu Nader, aos vereadores que estão desde já demonstrando sua parceria, à cidade de Itumbiara e a você que nos acompanha. Obrigado pela compreensão, pela confiança depositada em nós e tenham certeza que com muito equilíbrio, com muita altivez, muita responsabilidade e austeridade nós haveremos com as parcerias com o governo de Goiás, Marconi, nosso vice José Eliton, com o governo federal, Jovair Arantes e todas bancadas de ministros, deputados estaduais, secretários, o presidente Temer, teremos a sabedoria de estrategicamente, da nossa forma, fazer cumprir os projetos e propostas da nossa cidade. Muito obrigado, minha Itumbiara, vocês que vivem nesta cidade que foi eleita pelo Índice Firjan como a melhor cidade para se viver em Goiás, vamos trabalhar para manter e ganhar postos mais altos a nível de Brasil. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.