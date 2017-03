FLAUSININHO BUSCA PARCERIAS PARA ITUMBIARA NA FAEG E CONAB

O vereador Flausininho (PMDB), 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Itumbiara, cumpriu agenda nesta quinta-feira, 09, em Goiânia e Brasília, atrás de parcerias em favor de Itumbiara. Na Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Flausininho teve audiência com o presidente José Mário Schreiner, quando solicitou o apoio da FAEG para ampliação do projeto de Patrulha Rural, visando aumentar a segurança para os produtores e moradores da área rural em Itumbiara e região.

No período da tarde, já em Brasília, Flausininho foi até a sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), onde manteve contatos com o diretor Administrativo e Financeiro Danilo Borges dos Santos, que é filho de Itumbiara e o diretor de Gestão de Pessoas Marcus Luis Hartmann. Na pauta, projetos e ações da Conab em favor dos agricultores familiares da região, bem como a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia os agricultores familiares, as instituições filantrópicas e de assistência social, bem como as famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

Flausininho avaliou as viagens para Goiânia e Brasília como produtivas e acredita que os resultados destas ações serão concretizados em breve, beneficiando a comunidade itumbiarense.