Foragido é preso ao sair de audiência na Vara do Trabalho em Itumbiara

Na manhã desta quinta-feira, 09, a equipe de agentes da 2DDP-Itumbiara/6ªDRP, coordenados pelo delegado Vinicius de Castro Penna, lograram êxito na captura de Adalberto Sobral Martins, 41, contra quem pedia mandado de prisão preventiva em aberto, exarado na Comarca de Coroatá, no Maranhão. O criminosos foi localizado após confirmação de notícia de que o mesmo participaria de uma audiência na Justiça do Trabalho em Itumbiara, tendo recebido voz de prisão assim que deixava o prédio, na Av. João Paulo II, próximo ao Fórum de Itumbiara. Segundo a Polícia Civil, Adalberto não oferecendo resistência alguma.

Adalberto Sobral Martins possui extensa ficha criminal, tendo sido, agora, preso por conta de crime de roubo (Art. 157 do Código Penal), delito ocorrido no Estado do Maranhão. Morando em Itumbiara desde setembro do ano passado, exercendo atividade de pedreiro, o custodiado foi encaminhado ao Presídio Regional de Sarandi, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.