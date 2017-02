Força tarefa contra a dengue visitou 8 mil imóveis hoje em Itumbiara

Nesta segunda-feira, 13, foi realizada uma concentração da Prefeitura Municipal de Itumbiara e Secretária Municipal de Saúde na Escola Alaor Dias Machado, Av. Portugal, Bairro Norma Gibaldi, através da Superintendência de Endemias e com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Regional Sul de Saúde e Coordenação de Estratégia da Família para dar início no 4º movimento Goiás contra o Aedes.

A mobilização no dia de hoje, passou nos bairros Norma Gibaldi, Marolina, Mutirão, Remy Martins, José Moisés, Jardim Adelaide, Cidade Jardim,Cidade Jardim II, Jardim Bandeirantes e Dionária Rocha. Veja o resultado da força-tarefa:

Imóveis trabalhados: 4.391

Imóveis fechados: 3.575

Imóveis visitados: 7.966

Imóveis recusados: 11

Imóveis foco: 73