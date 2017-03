Funsol atende requisitos para Cofinanciamento da assistência social

A Fundação de Solidariedade (Funsol) atendeu aos requisitos para aderir ao Cofinanciamento Estadual na área de assistência social, tendo acesso, junto aos demais municípios contemplados, ao valor de R$ 18 milhões. Para tanto, a Funsol comprovou que Itumbiara mantém equipe técnica no CRAS e CREAS, alimenta o Sistema de Informação da Assistência Social do Estado de Goiás e gere as informações do Cadastro Único, zelando pela veracidade das informações. Com o cumprimento destas exigências, a área social será incrementada com maior aporte de recursos.

A lei Estadual de Assistência Social (Lei nº 19.017) recebeu sanção do governador Marconi Perillo, em setembro de 2015, e instituiu normativas sobre a política de Assistência Social em Goiás. Dentre os avanços com a criação da lei, está à regulamentação do cofinanciamento entre Estado e municípios. O Cofinanciamento Estadual é um repasse regular entre o Fundo Estadual de Assistência Social e os Fundos Municipais de Assistência Social. Vale lembrar que o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é compartilhado, ou seja, feito entre a União, os Estados e os Municípios.