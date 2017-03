GOIÁS FOMENTO VAI LEILOAR IMÓVEIS EM ITUMBIARA E GOIATUBA

A GoiásFomento realiza no dia 13 de abril, às 10 horas, licitação na modalidade de leilão, do tipo maior lance, para a venda de bens imóveis localizados no Estado de Goiás, que se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais. São casas, sobrados e terrenos em Goiânia e no interior (Goiatuba, Ipameri,Três Rachos, Iaciara, Itumbiara, Trindade, Aragarças, Itaguari e Rio Quente) que foram dados em garantia no momento da celebração do empréstimo junto à Agência de Fomento e cujos donos não conseguiram honrar os compromissos assumidos. Por isto os imóveis vão a leilão. O leilão acontecerá na Leilomaster e online, por meio do site da Leilomaster. O edital encontra-se à disposição dos interessados na sede da Agência (Avenida Goiás nº 91, Centro) e nos sites da GoiásFomento e da Leilomaster.