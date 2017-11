Governador autoriza recursos para construção de casas em 45 munícipios nas áreas de abrangência de Ipameri e Goiatuba

Mais 45 municípios nas regiões de abrangência de Ipameri e Goiatuba serão beneficiados com assinaturas de ordens de serviços do programa Goiás na Frente para construção de 3.302 unidades habitacionais, com investimentos da ordem de R$ 33,1 milhões. O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton assinam as ordens de serviço amanhã (9/5), durante os Encontros Regionais do Goiás na Frente, que acontecem nestes dois municípios. Em Ipameri, o encontro será a partir das 9 horas, no Pavilhão Diocesano da Catedral do Divino Espírito Santo, no Centro da Cidade. Em Goiatuba, às 15 horas, no Centro Universitário Unicerrado, Jardim Santa Paula. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, acompanha a agenda do governador Marconi Perillo nos dois municípios.

Luiz Stival destaca que os recursos do Cheque Mais Moradia já estão disponíveis para a contratação das moradias. “O governador Marconi pediu agilidade no processo. Os prefeitos devem apresentar as áreas regularizadas para a contratação junto à Caixa Econômica Federal”, frisa o presidente da Agehab.

Em Ipameri, o governador Marconi assina ordens de serviço colocando à disposição de 23 municípios da região R$ 17 milhões e 580 mil em Cheque Mais Moradia para construção de 1.758 unidades habitacionais. Serão beneficiados os seguintes municípios: Anhanguera, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cristianópolis, Cumari, Aurora, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia, Três Ranchos, Urutaí e Vianópolis. Os municípios atendidos pelo programa são os que ainda apresentam déficit habitacional, de acordo com levantamento do Ministério das Cidades, tendo como base dados do Censo e da Fundação João Pinheiro.

Já em Goiatuba, serão assinadas pelo governador Marconi Perillo ordens de serviço para construção de 1.544 unidades habitacionais, com investimentos da ordem de R$ 15 milhões e 440 mil, beneficiando 22 municípios. Os municípios contemplados são: Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Cromínia, Edealina, Edéia, Goiatuba, Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, Marzagão, Morrinhos, Panamá, Piracanjuba, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente e Vicentinópolis.

Com o programa Goiás na Frente, que destina R$ 9 bilhões para melhoria de infraestrutura e qualidade dos serviços do Estado, a administração Marconi Perillo vai investir R$ 1 bilhão em habitação de interesse social, sendo R$ 300 milhões em Cheque Mais Moradia, R$ 600 milhões da parceria com a Caixa Econômica Federal e R$ 100 milhões de contrapartida dos municípios, com a doação dos terrenos regularizados para construção.

Balanço habitação

Desde 2011, com a modernização da Agehab e reformulação do antigo Cheque Moradia – que foi transformado em Cheque Mais Moradia para atuar em parceria com todos os programas municipais e federais de habitação –, a administração MarconiPerillo tem feito uma revolução na habitação de interesse social, com atendimento a todos os municípios. Foram investidos quase meio bilhão em Cheque Mais Moradia para construção e reforma de moradias e equipamentos comunitários, beneficiando em torno de 200 mil famílias. Já foram entregues mais de 14 mil unidades e outras 19 mil estão em fase de conclusão.

Nos 23 municípios que estão na região de abrangência de Ipameri, por exemplo, já foram investidos em moradia mais de R$ 109 milhões, dos quais R$ 44,5 milhões em Cheque Mais Moradia, beneficiando 5,4 mil famílias com casa própria e melhorias habitacionais. São 2,3 mil famílias beneficiadas com moradia, das quais 792 já receberam as chaves da casa própria. Existem convênios em andamento nesses municípios para reforma de aproximadamente 3 mil moradias.

Já nos 22 municípios da região de Goiatuba, o Governo de Goiás, por meio da Agehab, viabilizou o investimento de R$ 85,9 milhões em parceria com o governo federal e as prefeituras. Desse total, R$ 43,6 milhões são provenientes do Cheque Mais Moradia para construção e reforma de 6,3 mil unidades habitacionais. Foram entregues nesses municípios cerca de 1,8 mil moradias. Existem convênios em andamento para reforma de 3.570 moradias precárias.