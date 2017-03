Governo quer que usinas construam asfalto para descontar em ICMS

Representantes de usinas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios de Serranópolis, Vicentinópolis e Inaciolândia, se reuniram hoje com governador Marconi Perillo (PSDB) para cobrar a construção asfáltica da GO-320 à GO 210, que liga Vicentinópolis a Porteirão, Acesso a GO-184 em Serranópolis e a GO-040 que liga Bom Jesus a Inaciolândia. O governador expôs a dificuldade em fazer as obras de imediato, e sugeriu que as empresas façam a pavimentação para descontar no ICMS.