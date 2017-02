Heineken Compra Brasil Kirin(Schin e Devassa) por R$ 2,2 bilhões

A Heineken anunciou na manhã desta segunda-feira (13) a compra da Brasil Kirin. As tratativas se tornaram públicas no mês passado. O valor final do negócio será de 664 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões).

“Após a conclusão da transação, a Heineken se tornará a segunda maior companhia de cervejas no Brasil, com uma plataforma comercial mais forte, que possibilitará um crescimento lucrativo nesse mercado promissor”, diz a empresa em nota.

Com a aquisição, a Heineken passará a controlar as 12 fábricas e as marcas Schin, Eisenbahn, Baden Baden e Devassa. O grupo também possui um portfólio de refrigerantes que representa 2% do mercado brasileiro.

Em 2010, o grupo holandês já havia adquirido a Femsa (dona das marcas Keiser e Bavaria), o que aumentou em 10% a participação no mercado de cervejas. A liderança continua sendo da Ambev, que controla as marcas Skol, Brahma, Budweiser, entre outras.

A Brasil Kirin fechou o ano passado com faturamento de R$ 3,7 bilhões. A compra ainda dependerá da aprovação de órgãos reguladores, o que deverá ocorrer ainda neste primeiro semestre, segundo a empresa holandesa.