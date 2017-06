Hepatite: Medicamentos de alto custo passarão a ser distribuídos em Itumbiara

Imagine ter uma doença, cujo tratamento é de alto custo, podendo chegar a R$ 60 mil por mês. Agora imagine poder tratá-la pelo SUS. Pois essa será a realidade para os portadores de Hepatite C em Itumbiara. O Poder Público Municipal, através da Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Atenção Básica à Saúde (Nabs), acaba de fazer os primeiros contatos para que esses medicamentos possam ser dispensados gratuitamente aos oito pacientes triados com esse diagnóstico até agora no Município.

Uma visita técnica realizada na manhã desta quarta-feira (31) por profissionais que fazem parte da coordenação estadual de medicamentos do Hospital Araújo Jorge em Goiânia foi apenas o primeiro passo para que os chamados antirretrovirais comecem a ser distribuídos no ambulatório de hepatites virais do Nabs, já no segundo semestre deste ano. Os remédios também serão distribuídos a pacientes de hepatite B, que são 128 em acompanhamento no Município. Os antirretrovirais (ARV) são fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus, principalmente o HIV. A terapia altamente eficaz com antirretrovirais é conhecida como TARV.

“Queremos uma saúde pública cada vez melhor em nossa Cidade e estamos trabalhando muito para isso. Essa é mais uma conquista relevante que estamos alcançando. Estamos muito felizes por isso,” destacou o prefeito Zé Antônio (PTB).

Quem precisar deste tipo de tratamento, pode procurar o Nabs, que fica na Rua Wilson Barbosa, 254, Bairro Jardim América ou buscar informações por telefone: (64) 3433-0487 / 0488.

Nabs marca presença no Nasf na Comunidade e realiza exames gratuitos – Presente no último Nasf na Comunidade realizado dia 27 de maio no Dionária Rocha, o departamento de IST/Aids e Hepatites Virais realizou 720 testes de sífilis, HIV, Hepatites B e C, sendo que foram detectados 4 exames positivos para sífilis e dois exames positivos para HIV. Os exames foram encaminhados para confirmação e estão sendo acompanhados e tratados pela Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e Nabs.