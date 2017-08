HORÁRIO DE ATENDIMENTO NOS CARTÓRIOS PARA BIOMETRIA É AMPLIADO

A Justiça Eleitoral realiza, em Goiás, revisão do eleitorado em 122 municípios para a implantação da sistemática de identificação com inclusão de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada do eleitor, procedimento conhecido como biometria. Na Região Sul, o recadastramento é feito nas cidades de Goiatuba, Porteirão, Bom Jesus, Aloândia, Joviânia, Pontalina e Inaciolândia.

Desta forma, considerando a necessidade de atender à demanda nessas localidades, uma vez que o procedimento é obrigatório e todos os eleitores devem comparecer para se recadastrar, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, expediu a Portaria n.º 254/2017 para estender o atendimento nos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.

A partir do dia 31/7/2017, o atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 h, e, aos sábados das 8h às 14h. Em setembro, os horários nos mesmos locais, ficará estendido aos domingos e feriados, das 8h às 14h.

Para saber mais sobre a biometria em Goiás, incluindo endereços e telefones do locais em revisão, acesse, nesta página o banner na parte inferior relativo ao Recadastramento Biométrico ou ligue 148.