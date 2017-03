IFG ABRE INSCRIÇÕES PARA VAGAS REMANESCENTES EM QUÍMICA

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo. No Câmpus Itumbiara, estão sendo ofertadas seis (06) vagas para o curso de Licenciatura em Química, que é gratuito e ocorre no período noturno. Para este processo a seleção será simplificada, por meio de uma prova de redação, no próximo dia 26 de março (domingo). Os interessados devem se inscrever, somente via internet, na página do Centro de Seleção, no link Vagas Remanescentes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 20.

Para fazer a inscrição, o candidato deve preencher o requerimento e o questionário socioeconômico (ambos disponíveis na página do Centro de Seleção). No ato da inscrição, o candidato deve optar pela seleção pelo processo universal ou pela reserva de vagas. O candidato somente pode optar pelo sistema de reserva de vagas se tiver cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública; ou ser membro de família com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; ou se autodeclarar preto, pardo ou indígena (PPI).

Outros câmpus

Também estão sendo ofertadas vagas nos seguintes Câmpus do IFG: Aparecida de Goiânia (Licenciatura em Dança); Inhumas (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos; Bacharelado em Sistema de Informação, Licenciatura em Química); Jataí (Licenciatura em Física e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas); e Uruaçu e Luziânia (Licenciatura em Química). A prova de redação será realizada dia 26 de março, das 14 às 16 horas, na cidade para a qual o candidato se inscrever. Os locais de prova serão divulgados pelo Centro de Seleção do IFG no dia 23.

O resultado do processo seletivo será divulgado dia 6 de abril. As matrículas dos aprovados acontecerão nos dias 7 e 10 de abril.