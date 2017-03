Indefinição de Formigão pode levar Dalminho à Secretaria de Obras

A relutância do vereador Romildo Formigão (PTB) em decidir se assume a Secretaria de Obras e Pavimentação da Prefeitura de Itumbiara pode levar o prefeito Zé Antônio (PTB) a adotar um Plano B para a pasta: convocar o ex-presidente da Câmara Municipal Dalminho (PSDB), ex-secretário de Ação Urbana no governo Zé Gomes e que também atuou em algumas ações ligadas a pasta de Obras, como serviços de terraplenagem e preparação de base para asfalto em vários bairros.

O nome de Dalminho foi ventilado nos últimos dias nos corredores do Palácio Castelo Branco e foi bem recebido. O prefeito Zé Antônio fez um convite oficial ao vereador Formigão há cerca de duas semanas, porque considera seu nome ideal para executar um arrojado plano de obras que será lançado em abril, que inclui R$ 7 milhões em asfalto e recapeamento, mas até hoje Formigão não deu uma resposta. Embora o prefeito não tenha manifestado nenhuma contrariedade, assessores próximos não escondem que houve um desconforto com a hesitação de Formigão, visto até então como um homem de governo e comprometido com o sucesso da gestão. O martelo vai ser batido provavelmente nesta semana. O escolhido irá gerir um dos maiores orçamentos da Prefeitura em 2017, com estrutura, maquinário e material humano para realizar um trabalho consagrador no governo.