Itumbiara é lanterna do Grupo A, mas quinto no quadro geral

Após três empates diante do Anápolis (fora de casa), Aparecidense e Rio Verde, no JK, o Itumbiara Esporte Clube amarga a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos, um gol marcado e saldo zerado, com aproveitamento de 33,3%. A classificação no grupo parece distante, já que os próximos compromissos serão contra Goianésia e Atlético, ambos fora de casa e ainda o fato do Goiás liderar com sete pontos e o Vila Nova com seis (o Tigre tem um jogo a menos e hoje à noite enfrenta o Goianésia), mas a situação no quadro geral ainda é favorável ao Gigante do Vale, pois no Grupo B o líder é o Atlético, com três pontos, a mesma pontuação do Itumbiara. Se o Itumbiara estivesse no grupo oposto, estaria dividindo a liderança.

Além de uma possível reação do Itumbiara nos próximos jogos, o regulamento do campeonato permite sonhar com uma classificação para o quadrangular, pois serão classificadas ao final do terceiro turno, as primeiras colocadas em cada grupo (A e B, independente de pontuação) e as duas vagas restantes serão preenchidas por índice técnico, entre as duas melhores equipes remanescentes. Assim, é possível que no Grupo A, do Itumbiara, classifiquem três equipes.