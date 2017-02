Itumbiara recebe etapa do concurso para o melhor caminhoneiro do Brasil

Buscando levantar discussões de extrema importância no cotidiano das estradas brasileiras, projeto premiará motoristas com maior conhecimento sobre temas cidadãos, como responsabilidade no trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, meio-ambiente e Lei Maria da Penha

Etapa do concurso acontece nesta quinta-feira (16), na concessionária Itumbiara Caminhões, das 13h30 às 21h

Fevereiro de 2017 – Motoristas com habilitação C, D ou E que passarem por Itumbiara nesta quinta-feira (16) poderão concorrer a um caminhão zero quilômetro no valor de R$ 350 mil no concurso “Caminhoneiro do Ano”, que acontece durante a etapa do projeto Caravana Siga Bem.

Com objetivo de estimular a educação no trânsito e engajar motoristas a causas cidadãs, o concurso convida os participantes a realizarem testes de conhecimento de temas como: leis de trânsito, mecânica básica, primeiros socorros, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Maria da Penha, entre outros.

A etapa do projeto acontece na concessionária Itumbiara Caminhões (BR-153), das 13h30 às 21h.

O concurso premiará o grande vencedor com um caminhão Mercedes-Benz Actros 2546 zero quilômetro no valor de R$ 350 mil. Ele será definido em uma prova final, que reunirá os 20 participantes com melhor desempenho nas provas realizadas durante as etapas da Caravana.

Na prova final, os concorrentes serão avaliados em testes teóricos e práticos, estes últimos, por jurados que analisarão as habilidades dos motoristas para uma direção segura. As qualidades avaliadas serão, principalmente, cidadania, competência e profissionalismo no volante.

Além das provas, os participantes também poderão participar de test-drives com os caminhões Mercedes-Benz, ganhar brindes exclusivos e assistir a um show com o grupo musical “As Mineirinhas”, que acontece às 20h.