Itumbiara: seis homicídios em 37 dias

De 1º de janeiro a 06 de fevereiro, Itumbiara registrou seis homicídios, sendo três em janeiro e outros três nos primeiros seis dias do ano. O aumento do número de mortes violentas na cidade vem assustando os moradores, mas foi em janeiro de 2013 que a cidade teve o maior número de mortes, com nove homicídios. Em média, Itumbiara tem entre 25 a 30 homicídios por ano.

Somente no último fim de semana foram registrados dois homicídios e uma dupla tentativa. Veja o relato dos fatos com base nos Registros de Atendimentos Integrados (RAIs) da Polícia Militar.

Entre sexta-feira a domingo, foram registrados mais dois homicídios em Itumbiara e uma tentativa. A primeira morte aconteceu na sexta-feira, 03/02, às 12h40, quando um homem foi encontrado morto no coreto da Praça São Sebastião. Quando a PM chegou ao local, acionou a unidade do SAMU, que constatou o óbito e que a vítima tinha sinal de violência no corpo. A Polícia Técnico Científica foi chamada e o perito Douglas Agostinho confirmou que se tratava de uma morte violenta, com indícios de homicídio pois Aldo José Mathias tinha sido atingido com um objeto perfuro cortante no olho esquerdo.

No domingo, 05/02, às 6h30, a PM foi acionada porque moradores do Bairro Dona Gury Rodrigues escutaram som de disparos. A viatura do sargento Jaime e cabo Marcos foi até a Av. Perimetral Norte e encontrou o corpo de um rapaz no solo. Os policiais acionaram o SAMU e o médico confirmou o óbito no local. O perito Douglas Agostinho esteve no local e colheu material para análise. Ele encontrou sete perfurações de uma pistola 380, várias cápsulas deflagradas e munições na cena do crime.

Uma testemunha contou aos policiais que por volta das 6h escutou disparos e viu um Uno, de cor preta, fugindo em alta velocidade pela Av. Porto Nacional, sentido Fórum. A vítima não portava nenhum documento, mas foi identificado depois como Ricardo Mauri da Silva, de 21 anos. Seu corpo foi sepultado na manhã de ontem.

No mesmo horário da morte de Ricardo, só que na outra ponta da Av. Perimetral Norte, no Bairro Santa Rita, houve uma dupla tentativa de homicídio. A viatura do cabo Barroco e cabo Roberto deslocou até a Rua 20, para atender chamada de um homem que teria sido esfaqueado. No local, não encontraram ninguém e foram até o Hospital Municipal, onde um homem estava sendo atendido com perfuração de arma branca.

A mulher de Marcos César Felipe contou que seu marido é sócio de Robson numa boate. Na madrugada, Robson teria tentado suicídio e Marcos César acompanhado do sogro, Sílvio Soares, foram conversar com ele para impedir de levar adiante a ideia, mas ele estava exaltado. Robson apoderou de uma faca e desferiu vários golpes na cabeça e no braço de Marcos. O sogro foi socorrer e acabou levando um corte no dedo, mas mesmo atingido conseguiu segurar Robson e amarrá-lo, porém ele conseguiu fugir. O sogro levou Marcos para o hospital. A PM não conseguiu encontrar o autor das facadas. Foi registrado o RAI (Registro de Atendimento Integrado) número 2332365.