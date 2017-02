Coíndice terá uma nova composição em 2017

O Conselho Deliberativo do Índices de Participação dos Municípios (Coíndice) terá uma nova composição em 2017, incluindo a substituição dos representantes da Assembleia Legislativa, da Associação Goiana dos Municípios e da própria Secretaria da Fazenda.

Com o desligamento da ex-secretária Ana Carla Abrão Costa, o órgão será presidido agora pelo novo titular da Sefaz, Fernando Navarette Pena, com auxílio dos superintendentes executivo, Sílvio Vieira da Luz, e da Receita Estadual, Adonídio Vieira Júnior.

A escolha dos três representantes da Assembleia Legislativa ficará a cargo do novo presidente, José Vitti (PSDB), após indicação consensual das bancadas do Governo e da oposição. Já se sabe, por exemplo, que serão substituídos os deputados governistas Líncoln Tejota (PSD) e Sérgio Bravo (PROS), que já foram reeleitos para as funções, enquanto Humberto Aidar (PT) já tinha cedido a vaga para Bruno Peixoto (PMDB) no final de 2016.

No caso dos prefeitos, as indicações ainda terão de aguardar a eleição do novo presidente da Associação Goiana dos Municípios, prevista para 22 de fevereiro. Dos antigos membros do Coíndice indicados pela AGM, apenas Kelson Vilarinho (PSD- Cachoeira Alta) poderá ser reconduzido. Explica-se: Issy Quinan (PSD), de Vianópolis, já cumpriu dois mandatos no órgão, enquanto Misael Oliveira (PDT) não foi reeleito para a prefeitura de Senador Canedo.

Fonte: Assembleia Legislativa